Иран заявил об обстреле своих патрульных катеров американскими кораблями

В субботу Корпус стражей исламской революции заявил, что корабли ВМС США, в том числе авианосец «Нимиц», приблизились к иранским патрульным судам и открыли предупредительный огонь. Как сообщает Reuters, иранская сторона назвала это «провокационным» шагом.

По сообщениям иранских СМИ, американский авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и cблизился с иранскими кораблями. Американская сторона пока не дала комментарий в связи с этим инцидентом.

Однако, как напоминает Reuters, в прошлый четверг американский патрульный корабль уже открывал огонь по иранскому военному судну, когда оно опасно сблизилось с ним до расстояния в 150 метров. В заявлении Центрального американского командования говорилось, что предупредительный огонь был открыт кораблем ВМС США USS Thunderbolt после того, как иранские моряки проигнорировали неоднократные предупредительные сигналы.