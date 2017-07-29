Иран заявил об обстреле своих патрульных катеров американскими кораблями

На прошлой неделе в Персидском заливе уже имел место подобный инцидент
В субботу Корпус стражей исламской революции заявил, что корабли ВМС США, в том числе авианосец «Нимиц», приблизились к иранским патрульным судам и открыли предупредительный огонь. Как сообщает Reuters, иранская сторона назвала это «провокационным» шагом.
По сообщениям иранских СМИ, американский авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и cблизился с иранскими кораблями. Американская сторона пока не дала комментарий в связи с этим инцидентом.
Однако, как напоминает Reuters, в прошлый четверг американский патрульный корабль уже открывал огонь по иранскому военному судну, когда оно опасно сблизилось с ним до расстояния в 150 метров. В заявлении Центрального американского командования говорилось, что предупредительный огонь был открыт кораблем ВМС США USS Thunderbolt после того, как иранские моряки проигнорировали неоднократные предупредительные сигналы.
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