Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна

Корабль ВМС США, патрулирующий воды Персидского залива, открыл предупредительный огонь в направлении судна Корпуса стражей Исламской революции, которое подошло к нему на слишком близкое расстояние. Сообщения об этом подтвердил во вторник представитель Минобороны США.

По словам источника, американское судно USS Thunderbird сделало «несколько предупредительных выстрелов» в сторону иранского корабля, когда тот приблизился к нему на расстояние 140 метров на большой скорости.

Выстрелы были использованы в качестве крайней меры, поскольку иранский корабль не отвечал на радиозапросы и звуковые сигналы американского судна, в том числе пять сигналов сирены, которые являются международным символом опасности.

В момент инцидента вместе с Thunderbird в патрульной операции участвовали два корабля береговой охраны США.

Источник в Минобороны назвал инцидент «небезопасным и непрофессиональным».

«Подобные небезопасные и провокационные действия со стороны Ирана лишь напрасно увеличивают риск просчетов», – сказал он.

В прошлом месяце иранское военное судно направило лазер на американский вертолет, сопровождавший три американских военных корабля в Ормузском проливе.

Официальный представитель Пятого флота США Билл Урбан заявил, что иранское судно приблизилось к американскому десантному кораблю USS Batan на расстояние 730 метров.