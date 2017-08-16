Рухани: Если США продолжит угрозы, Иран может быстро возобновить ядерную программу

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна предпочитает соблюдать условия международной «ядерной сделки», достигнутой в 2015 году.

Однако, если США продолжит «угрозы и санкции», продолжил он, Иран может быстро восстановить развитие ядерной программы, даже на более высоком уровне, чем это было до подписания соглашения по ядерной программе.

Выступая перед членами парламента, Рухани сказал, что США не являются «хорошим партнером».

«Те, кто пытается вернуться к языку угроз и санкций, являются заложниками собственных прошлых галлюцинаций. Они лишают себя преимуществ мирного процесса», – сказал Рухани.

Иран выступает против закона о новых экономических санкциях, подписанного президентом Дональдом Трампом в начале месяца, который, в частности, запрещает въезд в США для лиц, причастных к иранской программе создания баллистических ракет, а также представителей подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Решение о санкциях было принято в ответ на проведение Ираном испытания баллистических ракет.

Оба государства утверждают, что действия противоположной стороны нарушают дух договора по иранской ядерной программе.

«Невозможно позволить Ирану использовать «ядерную сделку» для удержания в заложниках мировое сообщество, – заявила представитель США при ООН Никки Хейли. – Ни при каких условиях Ирану не будет позволено когда-либо обладать ядерным оружием. В то же время, Иран должен нести ответственность за запуски ракет, поддержку терроризма, несоблюдение прав человека и нарушения резолюций Совета Безопасности ООН».

Договор по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году.