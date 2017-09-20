Трамп принял решение по вопросу о возможном выходе США из ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в среду 20 сентября, что он принял окончательное решение по вопросу о возможном выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году и направленной на сдерживание ядерных амбиций Тегерана. Сообщить какие-либо детали Трамп отказался.

Нарастающие трения между Соединенными Штатами и Ираном, связанные с международным соглашением, занимают центральное место в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Ирана Хасан Рухани обратился к представителям 193-х стран с речью на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выступил с критикой Ирана, назвав страну «экономически истощенным государством-изгоем, главными экспортами которого являются насилие, кровопролитие и хаос».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем «Твиттере» охарактеризовал комментарии Трампа как «неосведомленную реакцию и ненависть, место которых – в средневековье, а не в ООН 21-го века». В своем обращении к Генассамблее ООН Рухани поддержал позицию Тегерана по вопросу о ядерном соглашении, в рамках которого с Ирана были частично сняты экономические санкции.

Ранее на этой неделе Трамп дал понять, что может вывести США из договора, – президент назвал сделку, заключенную предыдущей администрацией Барака Обамы и пятью мировыми державами – Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией – «постыдной для Соединенных Штатов». Администрация Трампа, тем не менее, уже дважды подтвердила, что Тегеран выполняет свои обязательства в рамках договора. Очередной этап проверок должен завершиться к середине октября.

В своей первой речи в ООН президент Трамп заявил мировым лидерам, что мир «не может позволить режиму убийц продолжать эту дестабилизирующую деятельность, пока он продолжает создавать опасные ракеты». «И мы не можем соблюдать соглашение, если оно стало прикрытием для развития ядерной программы в конечном итоге», – добавил он. «Сделка с Ираном была одной из худших и самых односторонних транзакций, с которыми Соединенные Штаты когда-либо сталкивались», – подчеркнул президент Трамп.

Если Вашингтон выйдет из договора, то соглашение может развалиться. Остальные подписанты продолжают поддерживать его и не стремятся к его пересмотру.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил телеканалу Fox News: «Нам нужна поддержка наших союзников, наших европейских союзников и других партнеров – чтобы дать понять, в том числе и Ирану, что эта сделка действительно нуждается в пересмотре».

Ядерное агентство ООН сообщило, что его инспекторы подтвердили техническое исполнение Ираном обязательств, принятых в рамках мер по ограничению его ядерной программы, в то время как официальные представители США считают, что испытания Тегераном баллистической ракеты и военное вмешательство на Ближнем Востоке нарушают дух сделки.

После выступления Рухани представители стран, заключивших договор, проведут новую встречу, и она станет первой между Тиллерсоном и Зарифом.

Среди других мировых лидеров, выступающих на Генеральной Ассамблее в среду, – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Италии Паоло Джентилони, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Украины Петр Порошенко.

Трамп останется в Нью-Йорке для встреч c мировыми лидерами в кулуарах Ассамблеи. В частности, глава Белого дома встретится с Мэй, Аббасом, президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, королем Иордании Абдуллой и группой африканских лидеров.

В своем выступлении во вторник Трамп пообещал «полностью уничтожить Северную Корею», если Пхеньян нападет на США или его союзников. Американский лидер изложил свою программу «Америка – на первом месте» («America first»), которая одновременно не отвергает участия США в глобальных делах, но при этом подчеркивает уважение к суверенитету отдельных стран.

«Америка стремится не навязать свой образ жизни кому-либо, но, скорее, позволить ему оставаться ярким примером для всех», – заявил Трамп в своей речи.

В преддверии встреч в среду Трамп в своем «Твиттере» подверг критике бывшую соперницу на президентских выборах и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее супруга Билла Клинтона за их роль в развитии ядерной программы Северной Кореи: «После того, как госсекретарь и Билл позволили Северной Корее вести исследования и создавать ядерные бомбы, мошенница Хиллари теперь критикует».

В следующем твите Дональд Трамп сообщил: «У меня сегодня важные встречи в ООН. Столько интересных лидеров. «America First» СДЕЛАЕТ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ ВНОВЬ!».

Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью на обеде для супруг мировых лидеров. Супруга президента Трампа заявила, что дети – в любой стране мира – часто «первыми и наиболее сильно» страдают от последствий наркомании, запугивания и насилия в школах, бедности, болезней, торговли людьми, голода и отсутствия доступа к образованию.

«Мы должны активизировать свои усилия, объединиться и вместе добиться того, чтобы будущее наших детей было светлым», – сказала она.



