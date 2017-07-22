Ветераны американской разведки критикуют Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер впервые выступили с резкой публичной критикой президента Трампа за уничижительные заявления, которые он делал в адрес американских спецслужб.

"Трамп чудовищно оскорбил американское разведсообщество, сравнив его с нацистской Германией", – заявил Клэппер на научной конференции, проходящей в штате Колорадо. "Это было нестерпимо, о чем я и сообщил ему в телефонном разговоре". По словам Бреннана, "Трамп охотно ссылается на выводы разведки в тех случаях, когда они совпадают с его взглядами, например, на Северную Корею, Сирию или Иран. Но тогда, когда их оценки расходятся, Трамп публично принижает компетентность разведсообщества, как было в случае вмешательства России в последнюю президентскую гонку, в которой она подыгрывала республиканскому кандидату".

"Я был глубоко удручен тем, – заметил Бреннан, – что Трамп, пожимая Путину руку в Гамбурге, сказал: "Встреча с вами для меня большая честь". Что за честь – говорить такое человеку, который расшатал один из столпов американской демократии, ее избирательную систему, аннексировал Крым, вторгся на Украину и обрушил репрессии на российских оппозиционеров, часть которых была убита или погибла в застенках?"