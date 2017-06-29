Пентагон: Кремль считает, что США пытаются «сменить режим» в России

Кремлевские лидеры убеждены, что США стремятся к смене режима в России, и эти опасения способствуют усилению напряженности и военной конкуренции между бывшими противниками эпохи «холодной войны».

К такому выводу пришло Разведывательное управление министерства обороны США.

Согласно докладу управления, который не носит секретного характера и был обнародован в среду, Россия относится к США с все большим опасением.

В документе говорится о «глубоком и неизменном недоверии Москвы к усилиям США по продвижению демократии в мире и действиям, которые она рассматривает, как американскую кампанию по установлению единого комплекса глобальных ценностей».

«Кремль убежден, что США закладывают основу для изменения режима в России, и это убеждение усилилось после событий в Украине», – говорится в докладе, который ссылается на заявления правительства президента Владимира Путина о том, что США организовали народное восстание, сместившее дружественного России президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Россия ответила на это аннексией украинского Крыма и поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

«Москва обеспокоена тем, что попытки США навязать приемлемые международные нормы угрожает основам власти Кремля, поскольку дает лицензию на зарубежное вмешательство во внутренние дела России», – говорится в докладе.

Доклад «Военная мощь России» – это первая несекретная публикация разведуправления такого рода более чем за два десятилетия.

«В течение следующих десяти лет может появиться более уверенная в себе и способная Россия», – говорится в предисловии к докладу директора управления генерал-лейтенанта Винсента Стюарта.

В докладе предсказывается уже знакомое по «холодной войне» глобальное идеологическое противостояние, но его авторы также предупреждают, что Москва «намерена использовать свои вооруженные силы для обеспечения стабильности на своих условиях».

Представитель Разведывательного управления Пентагона Джим Кудла заявил, что доклад его ведомства никак не связан с недавними событиями. Он не был составлен по требованию Конгресса.

Документ включает подробные оценки всех аспектов российской военной мощи.

Он не содержит новой информации о военном потенциале, но изображает Россию страной, которая методично и успешно восстанавливает армию, флот и авиацию, которые были ослаблены после распада Советского Союза.

«Российские вооруженные силы сегодня находятся на подъеме – это не те советские войска, которые противостояли Западу в «холодной войне», которые зависели от крупных подразделений с тяжелой техникой», – говорится в докладе.

Новые вооруженные силы России характеризуются как «более компактные, более мобильные, сбалансированные силы, способные быстро подготовиться к проведению полномасштабных военных действий».

В качестве примера приводится российское военное вмешательство в Сирии в 2015 году.

Кремль заявляет, что оно направлено на борьбу с боевиками «Исламского государства». Однако Вашингтон считает, что Москва, главным образом, поддерживает президента Сирии Башара Асада, обеспечивая поддержку с воздуха наступления сирийской армии на силы оппозиции.

В докладе говорится, что вмешательство также направлено на уничтожение джихадистов, приехавших в страну с территории бывшего Советского Союза, чтобы не допустить их возвращения домой, что может создать угрозу для России.

Российское вмешательство «изменило всю динамику конфликта, укрепило режим Асада и привело к ситуации, когда урегулирование конфликта стало невозможным без согласия Москвы», считают составители доклада.

«Однако эти действия также контрастируют с глубоко укоренившимся чувством незащищенности в отношении Соединенных Штатов, которые, по мнению Москвы, покушаются на позиции России как внутри страны, так и за рубежом», – говорится в докладе.