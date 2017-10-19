Тиллерсон: США хотят «значительно углубить» отношения с Индией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который на следующей неделе посетит Индию, заявил, что администрация Дональда Трампа хочет «значительно углубить» сотрудничество с Дели, видя в нем ключевого партнера в условиях негативного влияния Китая в Азии.

Выступая в среду, менее чем за месяц до первого государственного визита президента Дональда Трампа в Азию, Тиллерсон заявил, что США начали обсуждать создание альтернатив финансированию Китаем инфраструктурных проектов в Азии.

Другим заявлением госсекретаря, которое может вызвать недовольство у Пекина, стали его словам о том, что Вашингтон допускает возможность приглашения других стран, включая Австралию, к сотрудничеству США, Индии и Японии в сфере безопасности.

Пекин выступает против подобных действий, видя в них попытки демократических стран объединиться против него.

«Соединенные Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Китаем, но мы не испугаемся исходящих от Китая вызовов порядку, основанному на правилах, когда Китай подрывает суверенитет соседних стран, создавая сложности для США и наших друзей», – заявил Тиллерсон, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

«Индия и США должны помогать другим странам защищать их суверенитет, укреплять взаимосвязи и играть более значимую роль в региональной архитектуре, отвечающей их интересам и развитию их экономик», – добавил Тиллерсон.

«Решение США о расширении отношений с Индией почти наверняка расстроит соперника Индии, Пакистан, где Тиллерсон также побывает на следующей неделе, предположил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, выступая на условиях анонимности.