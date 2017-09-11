Ураган «Ирма» ослаб до первой категории, но по-прежнему опасен

Ураган «Ирма» утром в понедельник ослаб до первой категории и, как ожидается, снизит мощность до уровня тропического шторма, пока будет двигаться над самой северной частью Флориды или югом Джорджии, прогнозируют в Национальном центре по ураганам.

Однако метеорологи предупреждают, что вызванные ураганом штормовые волны вдоль юго-восточного побережья США по-прежнему могут представлять угрозу для жизни.

Национальный центр по ураганам также предупреждает об угрозе торнадо на северо-востоке Флориды, юго-востоке Джорджии и в Южной Каролине, которая сохранится до утра вторника.

Когда центр шторма оказался примерно в 40 км к северо-востоку от Тампы, максимальная стабильная скорость ветра составляла около 135 км/ч. Шторм двигался на север-северо-запад со скоростью около 24 км/ч.

До США ураган «Ирма» прошелся по Карибским островам, где теперь готовятся к надвигающемуся урагану «Хосе». Сейчас скорость ветра «Хосе» стабильно достигает 185 км/ч. Как ожидается, двигающийся по круговой траектории ураган постепенно ослабнет, однако метеорологи предупреждают, что вызванные им волны могут в течение ближайших дней представлять угрозу для Багамских островов, Гаити и островов Теркс и Кайкос.

Более трех миллионов жителей Флориды в ночь на понедельник остались без электричества из-за урагана «Ирма», обрушившегося на побережье Мексиканского залива с мощными ветрами скоростью более 200 км/ч.

Рано утром в воскресенье шторм почти на пике мощности обрушился на островную цепь Флорида-Кис. К вечеру он подступил к Тампе и Сент-Питерсбергу, двум крупнейшим городам на берегу залива Тампа, где ожидаются штормовые волны высотой до трех метров, которые могут захлестнуть улицы и дома.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил Флориду районом бедствия, что ускорит процесс получения средств из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим.

Более 75 000 человек прислушались к совету губернатора и отправились в убежища, которых в штате насчитывается около 400. При этом к вечеру воскресенья во Флориде из-за шторма погибли всего три человека. Всего за время своего шествия по Карибскому бассейну ураган «Ирма» унес не менее 25 жизней.

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что в результате урагана уничтожены или серьезно повреждены 95 процентов зданий на острове Барбуда. Посетившие остров журналисты разделяют его оценку.

Американская территория Пуэрто-Рико столкнулась с перебоями в электроснабжении, из-за которых более миллиона жителей остались без света. По словам властей, на восстановление электросети острова может уйти до полугода.

Министерство обороны выделило три корабля ВМФ, около двух десятков самолетов и сотни военнослужащих морской пехоты, чтобы помочь Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам в проведении восстановительных работ после урагана, а ВВС отправили эвакуационные рейсы в Пуэрто-Рико и на франко-голландский остров Сен-Мартен, который также понес серьезный ущерб.

Как сообщается, король Нидерландов отправится на остров, чтобы принять участие в усилиях по восстановлению, а президент Франции Эммануэль Макрон собирается прибыть туда на «Аэробусе», полном необходимой гуманитарной помощи. Сильно пострадал и расположенный неподалеку французский остров Сен-Бартелеми.