Ураган «Ирма» оставил после себя массовые разрушения

Ураган «Ирма», один из самых мощных атлантических ураганов столетия, в четверг унес жизни восьми человек на карибском острове Сен-Мартен и вызвал массовые разрушения на других островах, после чего двинулся в сторону Флориды.

Телерепортажи с франко-голландского острова Сен-Мартен демонстрируют масштабные разрушения на побережье: сваленные в кучу яхты, затопленные улицы и дома. Жители Сен-Мартена и соседнего острова Сен-Бартелеми остались без электричества.

«Это огромная катастрофа, 95 процентов острова разрушено, я в шоке», – сказал в интервью радиостанции Radio Caribbean International глава местного совета Дэниел Гиббс.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что в результате урагана погибли восемь человек, и число жертв в ближайшие часы может возрасти.

«У нас еще не было времени обследовать все побережье», – сказал Коллон французской радиостанции Franceinfo, добавив, что еще 23 человека пострадали.

В общей сложности из-за урагана погибли не менее 10 человек на четырех островах.

Судя по траектории движения урагана, он достигнет берегов Флориды в субботу или воскресенье, став уже вторым разрушительным ураганом в США за две недели.

Премьер-министр крошечного островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что остров Барбуда понес катастрофический ущерб, и страна намерена обратиться за международной помощью.

Как рассказал Браун в интервью ВВС, около половины из 1800 жителей Барбуды оказались без крыши над головой, девять из десяти зданий повреждены, многие разрушены.

Не менее половины домов Пуэрто-Рико лишились электроснабжения, сообщается в «Твиттере» и заявлении представителя местной энергетической компании.

Национальный центр по ураганам называет «Ирму» сильнейшим ураганом в Атлантическом океане и одним из самых мощных штормов в Атлантическом бассейне за последние 82 года.