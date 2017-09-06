«Потенциально катастрофический» ураган надвигается на Карибы и Флориду

ВАШИНГТОН – Карибские острова и южные районы Флориды оказались на пути «потенциально катастрофического урагана», как охарактеризовали его метеорологи.

Ураган «Ирма» движется в сторону северной части Карибского региона. Скорость ветра внутри урагана достигает 297 километров в час – это рекордный показатель для шторма в Атлантическом океане.

Метеорологи сообщили, что во вторник ураган укрепился до шторма 5-й категории, и объявили его крайне опасным.

Предупреждение об урагане уже выпущено для отдельных районов Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островов.

Президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, на Американских Виргинских островах и во Флориде и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям начать работу по оказанию помощи.

Эксперт по ураганам заявил Associated Press, что Подветренные острова будут «уничтожены».

Ожидается, что Подветренные острова, включая Антигуа и Барбуда, Монтсеррат и Гваделупу, будут первыми, кто ощутит на себе буйство «Ирмы» в среду.

По оценкам Национального центра по ураганам, «огромные и разрушительные» волны могут достигать 6 метров в высоту. В некоторых местах может выпасть до 50 сантиметров осадков.

«Мы рассматриваем "Ирму", как очень значительное событие, – заявил исполнительный директор Карибского агентства по чрезвычайным ситуациям и катастрофам Рональд Джексон. – Я не помню случая, когда тропический конус так быстро превращался в серьезный ураган, еще не достигнув центральной части Карибского бассейна».

По мнению метеорологов, ураган «Ирма» так быстро достиг максимальной силы из-за того, что океанские воды в этом году нетипично теплые.

Точную траекторию «Ирмы» предсказать практически невозможно, но во Флориде не ждут детальных прогнозов. Метеорологи говорят, что оба побережья Флориды – как атлантическое, так и вдоль Мексиканского залива, могут ощутить всю силу шторма в ближайшие 72 часа.

Губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайного положения. Туристам предписано покинуть гряду маленьких низколежащих островов Флорида-Кис, которые тянутся в направлении Кубы. Полки супермаркетов пустеют.

Национальная футбольная лига отменила первый матч сезона между командами Tampa Bay Buccaneers и Miami Dolphins, который должен был состояться в воскресенье.