В Конгресс США внесен проект резолюции, посвященной памяти жертв Голодомора

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий внесла резолюцию по случаю 85-й годовщины голода в Украине (Голодомора) и выразила поддержку усилиям этой страны, нацеленных на то, чтобы стать «важным стратегическим партнером США».

В группу вошли сопредседатели Украинского кокуса Конгресса: конгрессмены Сандер Левин, Энди Харрис, Марси Каптур и Брайан Фитцпатрик

Резолюция отдает дань уважения примерно 7-10 миллионам украинцев, умерших по вине тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза, устроившего преднамеренный голод в зиму 1932-1933 года в Украине в попытке сломить сопротивление страны коммунистической оккупации.

«Мы должны вспомнить о миллионах украинцев, которые погибли в результате геноцида Голодомора и пролить свет на правду. Этот момент воплощает наши надежды, наши общие ценности и чувство человечности, которое нас связывает», – говорится в заявлении законодателей.

Проект резолюции осуждает «систематические нарушения прав человека, в том числе свободы на самоопределение и свободы слова украинского народа со стороны советского правительства».

В документе говорится, что Конгресс США «поддерживает дальнейшие усилия народа Украины по реализации демократических принципов, установлению рыночной экономики и полноценному уважению прав человека, чтобы Украина могла раскрыть свой потенциал в качестве важного стратегического партнера США в этом регионе и отразить волю своего народа».