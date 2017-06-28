Палата представителей «торжественно подтвердила» приверженность США 5-й статье

Палата представителей США практически единогласно проголосовала за то, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов гарантиям НАТО о совместной обороне.

Это произошло через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп зародил сомнения в том, что Вашингтон поддерживает это соглашение.

Резолюция, которая «торжественно подтверждает» приверженность США 5-й статье Договора о НАТО, была принята 423 голосами «за» при 4 «против».

В документе отмечается, что «НАТО по-прежнему является основой внешней политики Соединенных Штатов, направленной на поддержку Европы – целостной, свободной и мирной».

Резолюция «осуждает любую угрозу суверенитету, территориальной целостности, свободе и демократии любого союзника по НАТО».

Вместе с тем резолюция поддерживает призыв к членам НАТО довести свои расходы на оборону по крайней мере до 2 процентов от ВВП к 2024 году.

Во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в мае Трамп подчеркнуто не упомянул о поддержке Соединенными Штатами этого важного положения Североатлантического договора, что вызвало замешательство у союзников.

Вместо этого он воспользовался своим выступлением, чтобы потребовать от других членов НАТО увеличить свой вклад в оборону альянса.

Позднее Трамп сказал, что он поддерживает положение о взаимной обороне. Другие высокопоставленные официальные лица также поспешили выразить поддержку США.

«Учитывая угрозы, с которыми сталкиваемся мы и наши партнеры во всем мире, сильный и прочный союз НАТО стал как никогда более важен», – заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Инициаторами принятия резолюции стали Райан, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, вторые по рангу республиканец и демократ в палате, а также республиканский председатель и старший демократ в Комитете по международным делам.