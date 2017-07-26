Сенат проголосует по законопроекту об отмене Obamacare без замены

Сенат в среду проводит голосование по законопроекту об отмене принятого при Бараке Обаме Закона о доступном здравоохранении. Накануне сенаторы отклонили комплексное предложение по улучшению закона.

Очередная версия законопроекта предусматривает отмену программы Obamacare, которая обеспечивала страховкой миллионы американцев, но не включает альтернативного плана. Некоторые республиканцы обеспокоены тем, что отмена закона без замены приведет к тому, что многие американцы потеряют страховку. Этот подход имеет недостаточно сторонников.

Сенат надеется на этой неделе провести итоговое голосование по здравоохранению. Некоторые лидеры республиканцев также рассматривают так называемый «тощий» законопроект, который предусматривает отмену лишь нескольких ключевых положений действующего закона, включая штрафы для не имеющих страховки и компаний, которые не обеспечивают страховкой своих сотрудников.

Если законопроект будет принят, проблемы национальной системы здравоохранения не будут разрешены в ближайшем будущем, заявил в среду каналу CNN директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи.

«Если вы ждете панацеи с немедленным эффектом, то никто в Вашингтоне вам этого не даст», – сказал Скарамуччи.