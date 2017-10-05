В Конгрессе прошли слушания о работе журналистов в России и бывших советских республиках

Как подчеркивают члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия США, «сегодня журналисты, добросовестно выполняющие свою работу в России и бывших советских республиках, подвергаются унижениям, оскорблениям, арестам и даже становятся жертвами убийц. Те, кто критикует правительство или расследует случаи коррупции, делают это на свой страх и риск».

Главной темой слушаний под названием «Систематические нападения на журналистов в России и других бывших советских республиках», прошедших в среду на Капитолийском холме, стала попытка обратить внимание на участившиеся случаи давления со стороны государственных структур, нападений и даже убийств журналистов.

Открывая слушания, конгрессмен Стив Чабот отметил возросшую роль поддерживаемых правительством США американских СМИ, таких как «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые дают возможность независимым журналистам быть услышанными.

Говоря о России, участники слушаний констатировали существование сложного климата, созданного в стране для работы независимых журналистов.

«На территории России мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в распространении телевизионных и радиопрограмм, и это несмотря на то, что российские средства массовой информации имеют возможность распространять свои материалы свободно в США. Тем не менее, миллионы россиян интересуются нашей информацией. Российские власти понимают это, поэтому все мы встречаем все больше препятствий для нашей работы», – сказал президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас Кент.

Участники слушаний отмечали значительный рост давления со стороны властей, угроз и избиений независимых журналистов в России.

По данным Комитета по защите журналистов (CPJ) 90% случаев нападений на журналистов остаются нерасследованными.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт, в свою очередь, отметила, что журналисты компании также испытывают в России возрастающее давление со стороны государства.

Она напомнила о недавнем случае, когда министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, ошибочно обвинил корреспондента «Голоса Америки» Данилу Гальперовича в распространении недостоверной информации относительно российской реакции на выводы разведки США, назвав его статью «туфтой».

Позже пресс-секретарь МИДа РФ вынуждена была извиниться перед журналистом Русской службы «Голоса Америки» за высказывания, сделанные министром Лавровым.

Аманда Беннетт напомнила о важности миссии «Голоса Америки» –предлагать людям альтернативную информацию в форме объективных новостей.

«Само присутствие «Голоса Америки» (в странах, где права независимых журналистов ущемляются) может обеспечить журналистам дополнительную защиту, позволить независимым голосам быть услышанными», – заявила Беннетт.

Участники слушаний также призвали США продолжать оказывать поддержку независимым журналистам, а также поддерживать свободу и демократию в мире и доносить до людей в других странах важность таких ценностей как свобода и открытость.