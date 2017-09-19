Афганские ВВС получили первую партию американских вертолетов

Поставка произведена в рамках плановой замены парка вертолетов российского производства
ВВС Афганистана во вторник получили первые четыре американских вертолета UH-60 Black Hawk в рамках запланированной замены стареющего парка вертолетов Ми-17 российского производства.
Об этом сообщили официальные лица.
В ближайшие годы США планируют поставить Афганистану в общей сложности 159 вертолетов Black Hawk с целью укрепления потенциала афганских ВВС, которые считаются одним из лучших сегментов Сил обороны и безопасности Афганистана.
Первые вертолеты прибыли в Кандагар.
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