Афганские ВВС получили первую партию американских вертолетов

ВВС Афганистана во вторник получили первые четыре американских вертолета UH-60 Black Hawk в рамках запланированной замены стареющего парка вертолетов Ми-17 российского производства.

Об этом сообщили официальные лица.

В ближайшие годы США планируют поставить Афганистану в общей сложности 159 вертолетов Black Hawk с целью укрепления потенциала афганских ВВС, которые считаются одним из лучших сегментов Сил обороны и безопасности Афганистана.

Первые вертолеты прибыли в Кандагар.