Законопроект об отмене Obamacare потерял необходимые голоса

Еще два республиканских сенатора объявили, что проголосуют против открытия дебатов по разработанному их однопартийцами законопроекту о здравоохранении, фактически, похоронив надежды на одобрение документа в его нынешнем виде.

Сенаторы Джерри Моран и Майк Ли независимо друг от друга выпустили вечером в понедельник заявления, в которых отметили, что не могут поддержать законопроект.

Ранее о своем неприятии документа заявили два других республиканских сенатора, Сюзан Коллинз и Рэнд Пол.

Располагая лишь 52 местами в 100-местном Сенате, республиканцы могли позволить потерять лишь два голоса, чтобы добиться одобрения их плана по замене Закона о доступном здравоохранении.

Ожидается, что все 48 сенаторов-демократов проголосуют против него.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отменить закон, получивший название Obamacare, и выработать план, который, по его словам, могли бы поддержать демократы.

После того, как стало известно, что республиканский законопроект потерял поддержку в Сенате, Трамп написал в Твиттере: «Республиканцы должны просто отменить рушащийся Obamacare и выработать новый план в области здравоохранения, который начнется с чистого листа. Демократы к ним присоединятся!»

Демократы настаивали, что не будут поддерживать никакие законодательные инициативы республиканцев, направленные на отмену фундаментального закона о здравоохранении, принятого при поддержке президента Барака Обамы, но готовы договариваться с республиканцами о его улучшении.