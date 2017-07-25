Сенат поставит на голосование вопрос об Obamacare

Во вторник Сенат проведет голосование по открытию дебатов об очередной инициативе республиканцев по реформе системы здравоохранения, проведенной при бывшем президенте Бараке Обаме.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл возглавляет усилия по отмене Закона о доступном здравоохранении, также известном как Obamacare.

Однако за последний месяц он был вынужден отступить, когда стало ясно, что две различные версии законопроекта не набирают достаточно голосов.

Республиканцы располагают 52 местами в 100-местном Сенате.

Учитывая единодушное противодействие демократов отмене закона, республиканцы могут потерять не более двух голосов. Если голоса в палате разделятся поровну, решающий голос подаст вице-президент Майк Пенс.