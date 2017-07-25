Сенат поставит на голосование вопрос об Obamacare

Ранее выяснялось, что два различных законопроекта, отменявших Закон о доступном здравоохранении, не набирают достаточно голосов
Во вторник Сенат проведет голосование по открытию дебатов об очередной инициативе республиканцев по реформе системы здравоохранения, проведенной при бывшем президенте Бараке Обаме.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл возглавляет усилия по отмене Закона о доступном здравоохранении, также известном как Obamacare.
Однако за последний месяц он был вынужден отступить, когда стало ясно, что две различные версии законопроекта не набирают достаточно голосов.
Республиканцы располагают 52 местами в 100-местном Сенате.
Учитывая единодушное противодействие демократов отмене закона, республиканцы могут потерять не более двух голосов. Если голоса в палате разделятся поровну, решающий голос подаст вице-президент Майк Пенс.
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