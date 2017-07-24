Республиканцы планируют новую попытку отмены Obamacare

Сенаторы-республиканцы на этой неделе планируют предпринять еще одну попытку добиться своей цели – отменить и заменить закон о здравоохранении, принятый при бывшем президенте США Бараке Обаме.

За последний месяц в Сенате рассматривались два документа. Один предполагал отмену и замену программы, получившей название Obamacare, другой предусматривал ее отмену в течение двух лет, в течение которых законодатели должны были разработать новую.

Демократы заявили о полном неприятии обеих законопроектов. Кроме того, проекты встретили достаточное сопротивление и в стане республиканцев, так что ни один из них не продвинулся далеко в законодательном процессе.

Сенатор Джон Тун, один из 52 республиканцев в 100-местном Сенате, заявил в воскресенье, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл на этой неделе проведет процедурное голосование по законопроекту о здравоохранении, которое позволит открыть дебаты и вносить поправки в документ.

Но пока неясно, какой именно законопроект будет предложен сенаторам. Палата представителей одобрила собственный вариант законопроекта об отмене и замене Obamacare в мае.

«Мы не знаем, будем ли мы голосовать по законопроекту Палаты представителей, первому варианту Сената, второму варианту Сената или законопроекту 2015 года, который отменял бы Закон о доступном здравоохранении», – заявила республиканский сенатор Сюзан Коллинз.

Пока Сенат готовится к голосованию, Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп выступит с заявлением по вопросам здравоохранения в понедельник, после очередной встречи с «жертвами Obamacare», которые проводит его администрация.

Вечером в воскресенье Трамп воспользовался Твиттером, чтобы вновь открыто потребовать от республиканцев в Конгрессе выполнить его предвыборное обещание реформировать систему здравоохранения, которая, по мнению критиков, является слишком дорогой и предъявляет неоправданное требование к американцам обзаводиться медицинской страховкой под угрозой штрафа.

«Если республиканцы не отменят и не заменят ужасный Obamacare, последствия будут гораздо серьезнее, чем каждый из них может представить!» – написал президент.

Закон о доступном здравоохранении был принят без единого голоса республиканцев в 2010 году, когда Конгресс контролировали демократы. Демократы представляли его, как программу, которая помогла миллионам людей получить медстраховку, запрещала страховым компаниям отказывать в услугах в связи с уже имеющимися у страхователя заболеваниями, а также обязывала их включать определенные услуги в свои планы.

Пока Обама находился в Белом доме, республиканцы предлагали многочисленные законопроекты, направленные на отмену этой программы, но все они требовали подписи самого Обамы, который заявлял членам Конгресса, что если они направят ему законопроект, который улучшит Закон о доступном здравоохранении или систему медобслуживания, то он поддержит его.

Среди республиканцев, выступивших против предложенных законопроектов, есть те, которые считают эти инициативы недостаточно радикальными в отмене действующего закона. Другие говорят, что предложенные поправки слишком серьезно ограничивают страхование по программе Medicaid – правительственной программе медобслуживания малоимущих.

Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что в случае отмены Obamacare без принятия нового закона уже в следующем году страховку потеряют 17 миллионов американцев, а к 2026 году таких будет 32 миллиона. В случае принятия республиканского варианта с заменой, 22 миллиона человек потеряют страховку в течение десяти лет, но этот план сэкономит правительству 420 миллиардов долларов.