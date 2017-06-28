Все больше республиканцев – за серьезные изменения проекта закона по отмене Obamacare

Лидеры Республиканской партии в Сенате в среду столкнулись с призывами критиков законопроекта по реформе системы здравоохранения внутри самой партии внести в документ значительные, а только не косметические изменения. По их мнению, без этого шага попытка отменить ключевые положения подписанного бывшим президентом США Бараком Обамой Закона о доступном здравоохранении, известном также как Obamacare, не увенчается успехом.

Во вторник лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл отказался от планов представить законопроект на голосование на этой неделе. Это серьезный удар по семилетним попыткам республиканцев отменить закон, который считается одним из ключевых достижений Обамы.

Макконнелл, имеющий репутацию главного стратега в данном вопросе, отложил вынесение законопроекта на голосование до окончания каникул, которые начнутся 4 июля, когда стало известно, что предложенная мера не наберет необходимых 50 голосов.

Принимая во внимание требования однопартийцев внести изменения в проект закона, Макконнел заявил в ходе выступления в Сенате, что у законодателей «будет дополнительная возможность внести свои предложения по мере работы над достижением согласия» по законопроекту.

В связи с тем, что демократы единогласно выступают против отмены Obamacare, а количественное преимущество республиканцев в Сенате не так велико – 52 против 48 демократов, – Макконнелл может позволить себе потерять только два голоса сенаторов-республиканцев, так как в этом случае спорную ситуацию может разрешить вице-президент Майк Пенс, у которого есть право решающего голоса.

Однако в настоящее время не менее 9 сенаторов, включая умеренных республиканцев, консерваторов и других членов партии, выступают против законопроекта в его нынешнем виде.

Критику законопроекта со стороны умеренных республиканцев вызвало заключение о том, что миллионы людей потеряют доступ к медицинской страховке и государственная программа здравоохранения (Medicaid) будет значительно сокращена для малообеспеченных групп. Консерваторы выражают недовольство тем, что предложенные изменения в Закон о доступном здравоохранении от 2010-го года являются недостаточной мерой.