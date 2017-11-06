Палата представителей начала пересмотр законопроекта по налогам

Столкнувшись с очагами недовольства в собственных рядах, республиканцы в Палате представителей на этой неделе попытаются уладить разногласия вокруг масштабной налоговой реформы и уложиться в поставленный ими срок, приняв законопроект до конца месяца.

Комитет по налоговому законодательству начинает пересмотр законопроекта в понедельник и, как ожидается, внесет как незначительные поправки, так и некоторые существенные изменения в предложения по налогам для физических лиц и корпораций.

На прошлой неделе республиканцы в Палате представителей представили первую версию 429-страничного законопроекта, который, в случае его принятия, станет самой масштабной реформой налоговой системы США с 1980-х годов.

Авторы законопроекта предлагают широкий ряд сокращений налогов, призванных помочь бизнесу, в том числе снизить налог для корпораций с 35 до 20 процентов и установить 25-процентную ставку для компаний со сквозным налогообложением, которые в настоящий момент выплачивают в бюджет до 39,6 процентов.

Спикер Палаты представителей Пол Райан в интервью Fox News заявил, что в настоящий момент рассматривается множество идей, однако он полагает, что в общих чертах законопроект сохранит свою суть. Активные возражения у законодателей из штатов с высокими налогами вызывает предложение отменить налоговый вычет по платежам в бюджет штатов и местных органов власти при сохранении вычета по налогам на имущество с ограничением 10 000 долларов в год.