США уверены в законности мер, принятых в отношении России

Правительство США выразило уверенность в законности своих недавних действий в отношении России.

Это заявление появилось после того, как президент России Владимир Путин пригрозил подать на США в суд, заявив, что Вашингтон нарушил имущественные права России.

В конце декабря 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции в отношении России, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В дополнение к этому в прошлом месяце администрация Дональда Трампа распорядилась о закрытии российского консульства в Сан-Франциско.

Выступая во вторник в Китае, президент России Владимир Путин объявил, что поручит российскому МИДу подать в суд на американские власти в связи с нарушениями имущественных прав России, которые с его точки зрения имели место.

Однако высокопоставленный представитель Госдепартамента категорически отверг этот аргумент, заявив, что США уверены, что действовали в правовых рамках.

«Мы уверены в законности действий, о которых мы объявили и которые реализовали на прошлой неделе, – заявил высокопоставленный чиновник, беседовавший с журналистами на условиях анонимности. – В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях консульские учреждения создаются лишь с согласия принимающего государства. Соединенные Штаты отозвали согласие на создание российского консульского учреждения в Сан-Франциско. Венская конвенция по дипломатическим сношениям не препятствует введению ограничений на размещение зданий посольства или отдельных корпусов».

Изъятие российских дач и выдворение 35 российских дипломатов в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в избирательный процесс в США вызвали ряд взаимных ответных мер, которые, по заявлениям высших американских и российских чиновников, привели к самому серьезному ухудшению двусторонних отношений со времен «холодной войны».

Москва потребовала сократить персонал посольства США в России на 755 человек и арестовала загородный дом и склад, которыми пользовались американские дипломаты.

Кроме консульства в Сан-Франциско, США закрыли российские торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В свете этих событий Путин заявил, что Россия оставляет за собой право потребовать дальнейшего сокращения американского дипломатического персонала в Москве в ответ на обращение Вашингтона с российской дипломатической миссией в США, которое он охарактеризовал как «хамское».

«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений – это их право», – сказал Путин, выступая на пресс-конференции в китайском городе Сямэнь, где он принимал участие в саммите стран БРИКС.

«Что касается зданий и сооружений, – продолжал российский лидер, – это действительно беспрецедентная вещь... Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленная американская судебная система».

Однако высокопоставленный представитель Госдепартамента выразил надежду, что разворачивающуюся спираль ответных мер можно остановить, чтобы две страны могли сфокусироваться на важных вопросах, представляющих взаимный интерес.

«Как мы заявляли на прошлой неделе, мы надеемся, что нам удастся избежать дальнейших ответных действий в отношениях с Россией и двинуться вперед к достижению заявленной цели обоих наших президентов – улучшению отношений между двумя странами и укреплению сотрудничества в областях, вызывающих взаимную озабоченность», – заявил высокопоставленный чиновник.

Чиновник отказался рассуждать о возможных ответных мерах России в связи с закрытием консульства в Сан-Франциско.

Путин, однако, дал понять, что персонал дипмиссии США в РФ может быть сокращен на 155 человек.

Российский президент пояснил, что из 455 российских дипломатов, аккредитованных в США, 155 человек работают в постоянном представительстве и различных миссиях ООН, никак не участвуя в деятельности посольства и консульств РФ.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155, – сказал Путин. – Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».