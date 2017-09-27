Данфорд против выхода США из соглашения с Ираном и за летальную помощь Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил во вторник, что Иран соблюдает условия соглашения об ограничении его ядерной программы, и предупредил, что любое решение США о выходе из договора приведет к тому, что другие страны будут менее склонны заключать соглашения с США.

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из соглашения, заключенного Ираном и шестью мировыми державами в 2016 году, называя его «позором».

Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд заявил сенатскому Комитету по вооруженным силам, что Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения, но увеличил активность в других областях.

«Иран оказывает вредоносное влияние на всем Ближнем Востоке, угрожая свободе судоходства и одновременно поддерживая террористические организации в Сирии, Ираке и Йемене», – заявил он.

Способность к переговорам

Ведущий демократ в комитете сенатор Джек Рид спросил Данфорда, считает ли он, что выход США из соглашения с Ираном отразится на способности Вашингтона вести переговоры с Северной Кореей или вырабатывать невоенное решение в отношении Пхеньяна.

«Мне кажется, что соблюдение нами соглашений, которые мы подписали, в отсутствие существенных нарушений, влияет на готовность других подписывать соглашения», – заявил Данфорд на слушаниях по его повторному утверждению в должности.

Представители США, включая военных руководителей, заявляют, что основным вариантом устранения угрозы, исходящей от ракетно-ядерной программы Северной Кореи, являются дипломатические усилия.

Если Трамп к 16 октября не подтвердит, что Иран соблюдает соглашение, у Конгресса будет 60 дней, чтобы решить, восстанавливать ли санкции против Ирана, приостановленные в соответствии с договором.

Последнее слово – за Конгрессом

Фактически, это позволит Конгрессу, контролируемому республиканцами, решить судьбу соглашения.

Хотя лидеры Конгресса отказываются говорить, будут ли они добиваться восстановления санкций, республиканские законодатели были едины в своем неприятии соглашения, достигнутого экс-президентом демократом Бараком Обамой.

Крах соглашения может спровоцировать гонку вооружений в регионе и усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Угроза со стороны России

Данфорд заявил, что хотя Северная Корея в настоящее время представляет самую актуальную угрозу, Россия является крупнейшей угрозой в плане общего военного потенциала.

Данфорд положительно ответил на вопрос, поддерживает ли он поставки летальной помощи Украине. Он сказал, что «выступал с такой рекомендацией» в администрации. Генерал заявил, что дискуссия по этому вопросу дошла до Белого дома, но не сообщил, когда будет принято решение.

Украина добивается поддержки США в борьбе с Россией с 2014 года, когда на волне уличных протестов прокремлевский президент покинул страну и к власти пришло прозападное правительство. В том же году Россия захватила украинский Крым.

Данфорд также заявил, что США не смогут «достичь своих целей» в Афганистане, где с 2001 года развернуты американские войска, если поведение соседнего Пакистана не изменится.

«Неприемлемо, когда Пакистан предоставляет убежища, и нам приходится использовать всю мощь правительства США и наших партнеров по коалиции в отношении Пакистана, чтобы они не предоставляли убежища, которые они исторически предоставляют таким группировкам, как Хаккани и Талибан», – сказал Данфорд.

США разочарованы Пакистаном

Американские власти разочарованы действиями Пакистана, в которых они усматривают его неготовность приять меры против исламистских боевиков, включая афганский Талибан и сеть Хаккани.

Администрация Трампа изучает возможность ужесточения подхода к Пакистану для подавления боевиков, наносящих удары в Афганистане.

Пакистан утверждает, что прилагает большие усилия для помощи США в отслеживании боевиков, отмечая, что он потерял сотни людей в результате атак исламистов в ответ на их преследование.