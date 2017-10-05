Группа конгрессменов внесет законопроект по ограничению прав спецслужб

Группа законодателей, представляющих обе партии, намерена добиться введения новых ограничений на деятельность агентов правоохранительных органов по сбору информации о деятельности иностранных разведок на территории США.

В законопроекте, который в пятницу представят члены Юридического комитета Палаты представителей, предлагается ввести правило, согласно которому ознакомление сотрудников ФБР с записями телефонных разговоров и электронной перепиской американцев, сделанными Агентством национальной безопасности, будет разрешено лишь при условии получения соответствующего ордера.

«Законопроект содержит новые требования подотчетности и транспарентности и касается выявления идентичности американцев, которое является источником огромного беспокойства для многих членов (Конгресса) и их избирателей», – заявил председатель комитета Боб Гудлатт (республиканец из Вирджинии).

Принятие нового закона означало бы введение ограничений в вопросе о том, кто может иметь доступ к информации, собранной в соответствии с добавленной в 2008 году 702-й статьей Закона о надзоре за иностранными разведками, которая, как полагают члены Палаты представителей и деятели разведсообщества, полезна для обеспечения правопорядка.