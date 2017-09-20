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Никки Хейли: Трамп недоволен ядерным соглашением с Ираном

Никки Хейли

Однако, считает посол США в ООН, это вовсе не значит, что президент готов от него отказаться

E президента Трампа есть серьезные претензии к международному ядерному соглашению с Ираном, однако из его выступления в Генассамблее ООН не следует, что Соединенные Штаты откажутся от этого соглашения. Об этом в среду заявила посол США в ООН Никки Хейли.

«Это – не… сигнал о том, что он собирается отказаться (от соглашения). Но – это явный сигнал, что он недоволен им», – сказала Хейли в интервью телеканалу CBS.

Если в октябре Трамп не подтвердит, что Тегеран соблюдает условия соглашения о прекращении своей военной ядерной программы, то у Конгресса будет 60 дней, чтобы возобновить действие санкций, отмененных в 2015-году в рамках договора, подписанного Ираном с шестью ведущими мировыми державами.

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