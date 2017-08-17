США закрыли программу иммиграции несовершеннолетних из Центральной Америки

Министерство внутренней безопасности США закрыло программу, в рамках которой несовершеннолетние подростки, спасающиеся от насилия в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, могли переселиться в США.

Это положило конец надеждам на переезд 2700 молодых людей, ожидавших одобрения американских властей.

Официальное издание правительства США Federal Register опубликовало уведомление, вступающее в силу 16 августа, в котором сообщается о прекращении практики выдачи разрешений на въезд под честное слово в рамках Программы допуска несовершеннолетних из Центральной Америки.

Такие разрешения выдавались детям, даже если им не предоставляли статус беженца.

Программа вступила в действие в конце 2014 года при администрации бывшего президента Барака Обамы в ответ на прибытие к южной границе США десятков тысяч несовершеннолетних без сопровождения и семей из Центральной Америки, которые добивались въезда в США.