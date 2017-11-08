Представители меньшинств оказались победителями выборов в США

Основное внимание американских СМИ на прошедших в США 7 ноября федеральных и местных выборах было приковано к победе двух представителей Демократической партии, сумевших выиграть гонку за губернаторские кресла в Вирджинии и Нью-Джерси. Вместе с тем этот день ознаменовался победами представителей меньшинств и ЛГБТ-сообщества.

Андреа Дженкинс, избранная в городской совет Минеаполиса, и получившая более 70 процентов голосов, стала первой открытой женщиной-трансгендером, представляющей к тому же расовые меньшинства, которой удалось занять выборный пост в штате Миннесота.

Еще одна женщина-трансгендер, Даника Рем, сумела победить на выборах в законодательное собрание Вирджинии члена Ассамблеи штата, республиканца Роберта Маршалла. Он называл себя «главным гомофобом» региона и демонстративно отказался от участия в дебатах с Рем.

Член городского совета Хобокена, штат Нью-Джерси, Равиндер Бхалла, одержал убедительную победу на выборах мэра города. Он обошел пятерых кандидатов, став первым сикхом, когда-либо избранным на такой пост.

Шейла Оливер в штате Нью-Джерси и Джастин Фейрфакс в Вирджинии стали первыми афроамериканками, избранными на должность вице-губернатора.

Мэром Сиэттла, штат Вашингтон, была впервые избрана открытая лесбиянка Дженни Даркан.

В числе победителей избирательного марафона – женщины, впервые в истории ибранные мэрами городов, представители афроамериканской, азиатской и латиноамериканской общин, занявшие различные должности на местном и федеральном уровне.