Кремль и американские выборы: история и уроки

Попытки повлиять на политический процесс в США со стороны СССР, а теперь и России уходят корнями в историю, утверждает эксперт политической истории Гарвардского университета Колдер Уолтон (Calder Walton).

«Кремль пытался дискредитировать демократический процесс в США, страну которую называли тогда своим основным врагом. Стремясь препятствовать политикам, выступающим против Советского Союза, прийти к власти. Помешать им выиграть выборы или, если они уже были у власти, ограничить их влияние», – сказал Уолтон во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Он отметил, что для понимания современных попыток России подорвать веру в демократические институты в США и стремлении расколоть американское общество надо вспомнить о том, что происходило во времена холодной войны.

Уолтон напомнил, что в КГБ существовал целый отдел, который занимался подбными операциями за рубежом. Такие операции назывались «активными мерами» и включали пропаганду и дезинформацию, сбор и распространение компромата на неудобных политиков, манипулирование средствами массовой информации, и даже политические убийства.

Говоря о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 в США Уолтон напомнил, что разведсообщество США и Великобритании фактически подтвердило этот факт, выпустив специальный доклад.

«Любой человек, который знаком с этим докладом, написанным разведсообществом США и Великобритании, будет поражен присутствующей в нем фразе – “с высокой долей вероятности”. И если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, мы увидим, что в этом докладе обсуждается то же самое (что имело место в прошлом). Что Россия и Советскиий Союз преследуют одинаковые стратегические цели – подорвать веру общества в демократические процессы в США» – сказал Уолтон.

Уолтон напомнил историю о поддельных письмах с угрозами, которые КГБ разослало в адрес атлетов из 20 азиатских и африканских стран, якобы от имени ультра-правовой расисткой группировки Ку-Клукс-Клан, перед Олимпиадой 1984 года в Лос-Анджелесе.

Среди широко обсуждаемых в прошлом конспирологических теорий, созданых оперативниками советских спецслужб – утверждение о том, что вирус СПИДа был создан в американских секретных лабораториях, и дезинформация, связанная с убийством президента Джона Кеннеди.

Что касается влияния на президентские выборы в США, Уолтон напомнил о попытках Советского союза не допустить победы Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В случае с Никсоном КГБ безуспешно пыталось предложить помощь его конкуренту от Демократической партии Хьюберту Хамфри. А в 1982 г. все отделы КГБ получили директиву сделать все возможное, чтобы предотвратить переизбрание Рональда Рейгана на второй срок, правда эта операция также оказалась неудачной.

По словам эксперта, с тех пор спецслужбы России извлекли уроки из своих прошлых ошибок и усовершенствовали тактику создания атмосферы недоверия в американском обществе, распространяя конспирологические теории и недостоверную информацию.

И если раньше, говорит Уолтон, попытки России манипулировать общественным мнением в США, через СМИ и социальные сети можно было выявить хотя бы по частым грамматическим ошибкам, то теперь уровень развития технологий и накопленный спецслужбами опыт делает эту задачу весьма затруднительной.

И хотя спецслужбы США и Великобритании в прошлом также вмешивались в выборы за границей – как правило, для предотвращения прихода к власти политиков, симпатизирующих коммунистам, то деятельность современной России больше напоминает элементы доктрины так называемой «гибридной войны». В результате недавних расследований, сказал историк, есть вероятность того, что, как минимум, один протест на территории США был организован с помощью поддельного аккаунта в социальной сети.

Колдер Уолтон также отметил, что для противодействия попыткам иностранного государства повлиять на общественные процессы в демократических странах необходимо бороться с пропагандой и фэйк – новостями.

«Один из основных уроков, усвоенных во время недавней холодной войны – собственно, это история всех “холодных войн” – это то, насколько важно бороться с пропагандой и фэйк – новостями, распространяемых странами, которые стремятся создать атмосферу недоверия внутри другой страны», – сказал Уолтон.

В качестве примера профессор Уолтон привел деятельность Информационного агентства Соединённых Штатов – ведомства, на которое в годы холодной войны и до его реорганизации в 1998 г. была возложена задача распространения информации о США, и продвижения демократических ценностей, и засекреченного Отдела исследования информации (IRD), действовавшего под эгидой Форин Офис. IRD занимался, в частности, распространением книг антиутопий таких авторов как Джордж Оруэлл и другие, на территории стран бывшего СССР и стран советского блока.