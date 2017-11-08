Демократы празднуют победы на выборах в ряде регионов страны

Выборы-2017 ознаменовались чередой побед демократов и их прогрессивных союзников по всей стране в дополнение к важным победам на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси.

По итогам прошедших во вторник выборов Ральф Нортэм стал губернатором Вирджинии, а Фил Мерфи – губернатором Нью-Джерси, а вице-губернаторские посты в этих двух штатах достались афроамериканцам: Джастин Фэйрфакс одержал победу в Вирджинии, а Шила Оливер, баллотировавшаяся в тандеме с Мерфи, стала первой женщиной-афроамериканкой, занявшей пост вице-губернатора в Нью-Джерси.

Демократ Билл де Блазио добился переизбрания на второй срок на выборах мэра в Нью-Йорке, с легкостью одержав победу над республиканским членом Ассамблеи штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис в родном городе президента США Дональда Трампа.

В штате Мэн большинство избирателей поддержали инициативу по расширению Medicaid, государственной программы медицинского страхования для малообеспеченных граждан. Инициатива преодолела сопротивление губернатора штата, республиканца Пола Ле Пейджа, который наложил вето на пять прошлых законопроектов о расширении Medicaid в рамках Закона о доступном здравоохранении, который считается ключевым законодательным достижением экс-президента Барака Обамы.

В штате Миннесота уроженка Миннеаполиса Андреа Дженкинс получила пост в городском совете, став первой афроамериканкой-трансгендером, избранной на государственный пост в США. Кроме того, в Вирджинии демократ Даника Роэм одержала победу над стала первым открытым трансгендером, победившим на выборах в законодательный орган в США.

Тем временем Манка Дингра одержала победу на дополнительных выборах в Сенат штата Вашингтон, благодаря чему в этом штате демократы теперь контролируют и обе законодательные палаты, и пост губернатора. Такая же ситуация наблюдается в соседних штатах Орегон и Калифорния.