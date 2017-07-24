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Летние курсы в американских университетах

Летние курсы в американских университетах
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Тысячи школьников со всего мира проводят свои летние каникулы в университетских аудиториях США. Надя Малая, школьница из Москвы, приезжает в Америку уже второе лето

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