Летние курсы в американских университетах

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3956829.html
Тысячи школьников со всего мира проводят свои летние каникулы в университетских аудиториях США. Надя Малая, школьница из Москвы, приезжает в Америку уже второе лето
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