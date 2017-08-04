Безработица в США сократилась до 4,3 процента

В июле в экономике США было создано 209 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы немного снизился, достигнув 4,3 процента.

В отчете Министерства труда за пятницу говорится, что рост рабочих мест наблюдается в ресторанном бизнесе, в сфере услуг и здравоохранении. Средняя почасовая заработная плата выросла на 9 центов в июле, достигнув 26,36 доллара. Это на 65 центов больше прошлогоднего показателя.

Несмотря на то, что в отчете отмечается значительный рост рабочих мест и рост заработной платы, в нем также говорится, что 7 млн американцев по-прежнему не работают, а еще 5,3 млн. человек вынуждены довольствоваться частичной трудовой занятостью.

В пятницу в своем твиттер-аккаунте президент Дональд Трамп назвал официальную статистику о росте занятости «отличным» показателем и связал это с сокращением регулирующих процедур в бизнесе. Во время своей предвыборной кампании, когда официальный уровень безработицы составлял около 5 процентов, кандидат в президенты Трамп назвал эти данные «липовыми» и сказал, что им не следует доверять. Тогда он настаивал на том, что фактический уровень безработицы был намного выше и, возможно, достигал 42 процентов.