Экономика США продолжает расти несмотря на ущерб от трех ураганов

Экономика США выросла на 3 процента в годовом исчислении в июле, августе и сентябре – показав примерно тот же рост, что и в предыдущем квартале.



Данные Министерства торговли США в пятницу удивили экономистов, которые считали, что ущерб от нескольких ураганов приведет к снижению показателей. Данные демонстрируют, что крупнейшая в мире экономика сейчас на 2,3 процента больше, чем в это же время в прошлом году.



Стюарт Хоффман из банка PNC считает, что «надежные» данные о росте, вероятно, помогут прибылям корпораций и укрепят решимость Центрального банка США повысить учетные ставки в декабре. Джош Бивенс из Института экономической политики полагает, что цифры экономического роста «завышены». Он отмечает, что инфляция все еще ниже целевого для ФРС показателя в 2 процента, и это делает сейчас нежелательным повышение учетной ставки.



ФРС повышает ставки, чтобы предотвратить высокую инфляцию путем «охлаждения» экономической активности. Ставки были сокращены во время спада, чтобы поддержать рост и занятость.



Руководители Федеральной резервной системы собираются по вторникам и средам в Вашингтоне для обсуждения политики уровня учетных ставок. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС не станет повышать ставки до следующего заседания в середине декабря.



В следующую пятницу правительственные эксперты опубликуют данные о безработице за октябрь. Показатель сентября был очень низким - 4,2 процента.