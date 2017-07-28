Минторг США фиксирует ускорение экономического роста страны

По данным нового доклада Министерства торговли США, экономический рост в стране ускорялся на протяжении апреля, мая и июня, увеличившись на 2,6 процента в годовом исчислении. В отчете о валовом внутреннем продукте (ВВП), опубликованном в пятницу, говорится, что потребительские и деловые расходы способствовали экономическому росту.

В докладе учитываются все товары и услуги, производимые в стране. Он считается самой полной оценкой экономического здоровья США.

Отчет Минторга основан на предварительных данных и может быть пересмотрен с учетом более полной информации. Подобная корректировка роста ВВП была произведена после публикации доклада за январь, февраль и март. Она показала, что тогда рост был медленнее, чем указывалось в докладе.

Президент США Дональд Трамп выступил с обещанием довести экономический рост до трех процентов и выше за счет снижения регуляции, налогов и расходов на масштабную программу здравоохранения, одновременно увеличив расходы на инфраструктуру.

Несмотря на то, что он добился некоторого ослабления госрегулирования, большая часть экономической программы республиканского президента застопорилась в Конгрессе. И это при том, что обе палаты парламента контролируются его однопартийцами.