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Минторг США фиксирует ускорение экономического роста страны

По данным предварительного отчета, ВВП во втором квартале вырос на 2,6 процента

По данным нового доклада Министерства торговли США, экономический рост в стране ускорялся на протяжении апреля, мая и июня, увеличившись на 2,6 процента в годовом исчислении. В отчете о валовом внутреннем продукте (ВВП), опубликованном в пятницу, говорится, что потребительские и деловые расходы способствовали экономическому росту.

В докладе учитываются все товары и услуги, производимые в стране. Он считается самой полной оценкой экономического здоровья США.
Отчет Минторга основан на предварительных данных и может быть пересмотрен с учетом более полной информации. Подобная корректировка роста ВВП была произведена после публикации доклада за январь, февраль и март. Она показала, что тогда рост был медленнее, чем указывалось в докладе.

Президент США Дональд Трамп выступил с обещанием довести экономический рост до трех процентов и выше за счет снижения регуляции, налогов и расходов на масштабную программу здравоохранения, одновременно увеличив расходы на инфраструктуру.

Несмотря на то, что он добился некоторого ослабления госрегулирования, большая часть экономической программы республиканского президента застопорилась в Конгрессе. И это при том, что обе палаты парламента контролируются его однопартийцами.

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