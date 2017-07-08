Бомбардировщики США провели учебный рейд вблизи границ КНДР

Два бомбардировщика ВВС США B-1B Lancers при поддержке южнокорейских истребителей провели учения с боевой стрельбой в небе над Южной Кореи, вблизи границы с КНДР. Эта военная демонстрация стала ответом на агрессивные действия Пхеньяна, который на этой неделе провел испытания МБР (межконтинентальной баллистической ракеты). Об этом официально заявили военные власти в Сеуле.

По оценке американских военных специалистов, такие МБР могут иметь дальность до 5500 км и потенциально способны достичь северо-западной материковой части территории Соединенных Штатов.

Целью нынешних совместных учений США и Южной Кореи было нанесение «точечных» ударов по позициям баллистических ракет и подземным командным пунктам условного противника.

Американские бомбардировщики были подняты с авиабазы США Андерсон на острове Гуам. Каждый из них сбросил на учебные цели по одной 900-килограммовой бомбе с лазерным наведением.

На этой неделе, сразу после северокорейских ракетных испытаний, президент США Дональд Трамп заявил, что он готовится предпринять «некоторые довольно жесткие действия», чтобы воспрепятствовать ядерным амбициям Северной Кореи.