Бомбардировщики США провели учебный рейд вблизи границ КНДР

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи стали ответом на новые ракетные испытания Пхеньяна
Два бомбардировщика ВВС США B-1B Lancers при поддержке южнокорейских истребителей провели учения с боевой стрельбой в небе над Южной Кореи, вблизи границы с КНДР. Эта военная демонстрация стала ответом на агрессивные действия Пхеньяна, который на этой неделе провел испытания МБР (межконтинентальной баллистической ракеты). Об этом официально заявили военные власти в Сеуле.
По оценке американских военных специалистов, такие МБР могут иметь дальность до 5500 км и потенциально способны достичь северо-западной материковой части территории Соединенных Штатов.
Целью нынешних совместных учений США и Южной Кореи было нанесение «точечных» ударов по позициям баллистических ракет и подземным командным пунктам условного противника.
Американские бомбардировщики были подняты с авиабазы США Андерсон на острове Гуам. Каждый из них сбросил на учебные цели по одной 900-килограммовой бомбе с лазерным наведением.
На этой неделе, сразу после северокорейских ракетных испытаний, президент США Дональд Трамп заявил, что он готовится предпринять «некоторые довольно жесткие действия», чтобы воспрепятствовать ядерным амбициям Северной Кореи.
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