Путин дал понять, что персонал дипмиссии США в РФ может быть сокращен на 155 человек

Президент РФ Владимир Путин назвал недавнее решение Вашингтона о закрытии ряда российских дипломатических объектов в США «нарушением имущественных прав» РФ, пригрозив, что Москва может оспорить распоряжение Госдепартамента в суде.

«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений, – это их право, – заявил президент России на пресс-конференции в китайском Сямэне, где проходил саммит БРИКС. – Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров».

По словам Путина, уже в ближайшее время Москва собирается обратиться с соответствующим иском в один из судов в США.

«Посмотрим, как работает хваленая американская судебная система», – уточнил он.

Российский лидер напомнил, что в свое время он получил диплом юриста, и заявил, что Соединенные Штаты лишили РФ одной из трех «составных частей права собственности: права пользования имуществом».

Кроме этого, Путин сообщил, что Кремль пока не решил, каким может быть его ответ на действия американской администрации. Президент РФ подчеркнул, что Россия оставляет за собой право объявить о новом сокращении численности сотрудников американской дипмиссии в Москве, но пока не будет этого делать.

Российский президент пояснил, что из 455 российских дипломатов, аккредитованных в США, 155 человек работают в постоянном представительстве и различных миссиях ООН, никак не участвуя в деятельности посольства и консульств РФ.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155, – сказал Владимир Путин. – Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».