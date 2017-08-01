Тиллерсон: США хотели бы на каком-то этапе вступить в диалог с Пхеньяном

Соединенные Штаты не стремятся к свержению правительства Северной Кореи и хотели бы на каком-то этапе вступить в диалог с Пхеньяном, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы не стремимся к смене режима, мы не стремимся к коллапсу режима, мы не стремимся к ускоренному воссоединению полуострова, мы не ищем предлога, чтобы направить наших военных к северу от 38 параллели», – сказал Тиллерсон, беседуя с журналистами в Госдепартаменте.

«Мы не враги вам… но вы представляете неприемлемую угрозу для нас, и нам приходится отвечать. И мы надеемся, что на каком-то этапе они начнут это понимать, и мы хотели бы … вступить с ними в диалог», – заявил глава внешнеполитического ведомства США.