Reuters: эсминец США прошел вблизи искусственного острова, созданного Китаем

Эсминец ВМС США в четверг провел «операцию по обеспечению свободы судоходства», пройдя на расстоянии 12 морских миль (22 километров) от искусственного острова, построенного Китаем в Южно-Китайском море.

Об этом сообщили Reuters представители США.

Операция была проведена на фоне попыток президента Дональда Трампа добиться сотрудничества Китая в решении проблемы ядерной и ракетной программы Северной Кореи и может осложнить усилия по выработке общей позиции.

Представители США, выступавшие на условиях анонимности, сообщили, что эсминец «Джон Маккейн» прошел вблизи рифа Мисчиф островов Спратли среди гряды островов, рифов и отмелей.