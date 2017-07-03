Эсминец ВМС США прошел вблизи спорного острова в Южно-Китайском море

Пекин назвал маневры американского военного корабля «серьезной политической и военной провокацией»
Американский эсминец проследовал на расстоянии 12 морских миль от крошечного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который претендуют три азиатских правительства: Китай, Тайвань и Вьетнам.
Китай направил к острову военные корабли и истребители, обвинив эсминец «Стэтхем» в нарушении его территории.
Представитель правительства США заявил, что «Стэтхем» проводил обычные маневры по применению права на мирный проход, призванные продемонстрировать свободу судоходства в спорных водах.
Представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что действия США являются «серьезной политической и военной провокацией» и что подобные операции «нарушают суверенитет Китая и угрожают его безопасности».
Власти утверждают, что проход эсминца на расстоянии 12 морских миль от острова должен был показать, что США не признают притязания на этот остров.
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