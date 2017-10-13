Россия обвинила США в отказе выдать визы ее военной делегации

Россия сообщила, что США отказали во въезде в страну ее высокопоставленному офицеру, который должен был принять участие в российско-китайском брифинге в ООН, где американские системы противоракетной обороны были названы глобальной угрозой.

Постоянный представитель США по разоружению Роберт Вуд и представитель управления по многосторонним и ядерным делам Госдепартамента Джеффри Эберхардт покинули это заседание в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке спустя несколько минут после его начала.

По словам Александра Емельянова, представителя Комитета по международному сотрудничеству Министерства обороны, Москва хотела направить в ООН делегацию во главе с генерал-лейтенантом Андреем Третьяком, советником Генерального штаба российских вооруженных сил.

«Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», – заявил Емельянов, выступая перед десятком дипломатов, посетивших получасовой брифинг.

Миссия США при ООН отказалась комментировать и конкретные ситуации с визами, и российско-китайский брифинг.

Россия и Китай давно критикуют американскую систему противоракетной обороны, в особенности размещение систем THAAD в Южной Корее на фоне обострения напряженности с КНДР из-за ракетной и ядерной программ.

«Российская Федерация уверена, что неограниченное развертывание американской системы ПРО – это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества», – сказал Емельянов в ходе брифинга.

Перед дипломатами также выступил замглавы оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Чжоу Шанпин.

«Размещение систем THAAD мало способствует расширению возможностей наблюдения за КНДР, но существенно расширяет возможности наблюдения за стратегическими районами в глубине Китая и на российском Дальнем Востоке», – сказал он.