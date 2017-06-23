Судья окружного суда приостановил депортацию группы иракцев

Судья окружного суда в штате Мичиган временно заблокировал депортацию более 100 граждан Ирака вплоть до выяснения вопроса о том, в чьей юрисдикции находится данное дело.

Судья Марк Голдсмит издал указ об отсрочке депортации иракцев, осужденных за различные преступления, когда те заявили, что в Ираке могут подвергнуться преследованию или пыткам как представители религиозного меньшинства, говорится в судебных документах.

Правительство США настаивает, что, по американскому законодательству, данное дело не попадает в юрисдикцию окружного суда и может рассматриваться только апелляционным судом.