Юристы Twitter, Facebook и Google расскажут в Сенате о вмешательстве РФ в выборы

Компания Facebook заявила, что, согласно результатам внутреннего расследования о попытках России повлиять на американские президентские выборы, российские агитаторы опубликовали в соцсети около 80 000 постов, которые в течение двух лет охватили порядка 126 миллионов американцев.

Об этом стало известно в тот момент, когда представители Twitter, Facebook и Google готовятся дать показания в Сенате о том, повлияла ли российская кампания на выборы 2016 года и каким образом. Компании стремятся продемонстрировать законодателям, что приняли меры в связи с российской агитацией, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Главные юристы Facebook и Twitter отправят в Сенат своих главных юрисконсультантов, Колина Стретча и Шона Эджетта, а Google будет представлять глава службы информационной безопасности Ричард Салгадо.

Юристы дадут показания в юридическом комитете Сената – одном из трех комитетов Конгресса, которые занимаются выяснением подробностей о российском вмешательстве в американские выборы и возможном сговоре между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями.

Трамп неоднократно отрицал существование какого-либо сговора с Россией. Власти США также утверждают, что нет никаких признаков того, что российское вмешательство повлияло на голоса избирателей.

Компания Google в понедельник сообщила в своем блоге, что обнаружила на своих платформах следы «ограниченной деятельности», предположительно связанной с Россией, однако пообещала запустить «ряд новых инициатив для повышения прозрачности и укрепления безопасности».

Как заявляют в Google, в ходе предвыборной кампании на 18 каналах YouTube было опубликовано около 1000 видеороликов, «предположительно связанных» с российскими интересами. Также была обнаружена связанная с Россией реклама на общую сумму 4 700 долларов.

Видеоролики, среди которых были и материалы неполитического характера, набрали в общей сложности около 300 000 просмотров и в целом были не очень популярны. Лишь 3 процента роликов набрали более 5000 просмотров, заявляют в компании.

В Google также отмечают, что «видеоролики этих каналов не были нацелены на США или какую-либо конкретную группу населения США».

Компания Facebook ранее в этом месяце сообщила, что компания, предположительно связанная с российским правительством, опубликовала в соцсети рекламные посты на сумму 100 000 долларов, посвященные таким острым темам, как расовая дискриминация. Как сообщают американские СМИ, аналогичные рекламы публиковались и через Google.

Администрация Facebook передала связанные с Россией рекламные материалы Конгрессу, а ранее в этом месяце операционный директор компании Шерил Сэндберг заявила, что «полностью поддерживает» обнародование этих материалов.

Представляя материалы Конгрессу, Сэндберг отметила: «Важно, чтобы власти получили полную картину и объяснили все американскому народу».

По словам Сэндберг, в связи с обнаружением российской агитации компания решила нанять 4000 новых сотрудников для мониторинга рекламы и другого контента. По ее словам, компания также использует автоматизированные технологии для выявления фальшивых аккаунтов, которые распространяют ложную информацию.

В Twitter также приняли меры в отношении российских агитаторов, удалив 2 752 аккаунта, которые подозреваются в связях с российским правительством.

На прошлой неделе компания запретила любую рекламу от российских СМИ Sputnik и RT, заявив, что они при поддержке государства вели усилия, направленные на вмешательство в президентские выборы в США.

В своем блоге компания заявила, что приняла такие меры в стремлении «помочь защитить чистоту пользовательского опыта в Twitter».