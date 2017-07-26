Палата представителей одобрила новый пакет санкций в отношении России

ВАШИНГТОН – Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ограничивающий возможности президента Дональда Трампа ослаблять санкции против России в связи с ее вмешательством на последних президентских выборах.

Документ также предусматривает введение новых санкций.

Положения о новых надзорных полномочиях Конгресса были внесены в законопроект после переговоров республиканцев и демократов и процедурных задержек, которые продолжались более месяца.

Сенат одобрил предыдущую версию законопроекта в июне 97 голосами «за» при 2 голосах «против».

Новый законопроект поддержали 419 членов Палаты представителей, и только 3 проголосовали против. Документ также включает санкции против Ирана и Северной Кореи.

По словам председателя комитета Палаты представителей по международным делам республиканского конгрессмена Эда Ройса, три страны, упомянутые в законопроекте, «угрожают основным интересам США и дестабилизируют ситуацию в регионе».

Конгресс сможет влиять на отмену санкций

Ройс отметил, что законопроект сохраняет жесткие экономические и дипломатические санкции, наделяя Конгресс правом рассматривать и не одобрять инициативы об их отмене.

«Если президент Трамп захочет поиграть в гольф или во что-то еще со своим дружком [президентом России Владимиром] Путиным, то Конгресс в этих играх участвовать не будет, потому что мы собираемся наказать Путина», – заявил «Голосу Америки» старший демократ в Комитете Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел незадолго до голосования.

Однако неясно, как быстро законопроект окажется в Белом доме и ляжет на стол президента Трампа, который может подписать его или наложить вето.

Он должен быть одобрен Сенатом, который погряз в дебатах о реформировании системы здравоохранения в последние дни перед летними отпусками законодателей, которые хотят разобраться с делами перед отъездом из Вашингтона.

Соглашение обеих партий об ограничении полномочий президента по ослаблению санкций появилось на фоне расследований возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

«Это значительно ограничивает возможности президента Трампа, потому что ни один президент не хочет терять такой рычаг – право отменять санкции, – заявил Уильям Померанц, заместитель директора Института Кеннана в Центре Вильсона. – Это большая редкость для Конгресса – требовать себе такое право, придавать санкциям статус закона. Это будет иметь целый ряд политических последствий, но, похоже, в данном случае до этого дошло».

Реакция Белого дома

Белый дом проявляет осторожность.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, сейчас Белый дом рассматривает инициативу Конгресса и ждет, когда окончательный вариант законопроекта ляжет на стол президента», – заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Если Трамп наложит вето на законопроект, Конгресс, вероятно, преодолеет его. Кроме того, в случае вето администрация не получит тех санкций против Ирана и Северной Кореи, за которые она выступает.

«Администрации нужны эти санкции против Ирана и Северной Кореи, – говорит Стив Пайфер, директор Инициативы по контролю над вооружениями и нераспространению и старший научный сотрудник Института Брукингса. – В то же время президенту не понравится, что закон ограничивает его свободу в отношении санкций».

«Но Трамп также должен понимать, что за вето ему придется заплатить высокую цену, – продолжает эксперт. – В нем увидят еще один аргумент в пользу того, что между штабом Трампа и русскими происходило что-то неблаговидное во время выборов 2016 года».

Санкции на фоне расследований

Голосование по санкциям состоялось на фоне расследований российского вмешательства в выборы, проводившегося, по мнению американской разведки, по личному распоряжению Путина, что он сам отрицает.

Джерролд Нэдлер – конгрессмен-демократ из Нью-Йорка, выступающий в поддержку законопроекта о санкциях, – сказал корреспонденту «Голоса Америки»: «Судя по всем имеющимся свидетельствам, российское правительство вмешивалось в наши выборы и пыталось помочь господину Трампу, и мы не можем этого позволить. Мы должны заявить любой иностранной державе: это не ваше дело – вмешиваться в наши выборы».

Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства и неоднократно называл эти расследования «охотой на ведьм».

Новый директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, вторя Трампу, заявил в воскресенье на канале CNN: «История с Россией – полная выдумка и бессмыслица».

Скарамуччи, который на прошлой неделе был назначен одним из ближайших советников Трампа, добавил, что президент по-прежнему не уверен, действительно ли Россия взломала компьютерные файлы в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии и впоследствии опубликовала тысячи электронных писем на сайте WikiLeaks, чтобы ухудшить репутацию соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Несколько комитетов Конгресса допрашивают членов предвыборного штаба Трампа, пытаясь выявить возможные связи с российскими интересами.

Специальный прокурор Роберт Мюллер также ведет уголовное расследование, цель которого – установить, вступал ли штаб Трампа в незаконный сговор с Москвой и пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, когда уволил директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование по российскому делу до Мюллера.