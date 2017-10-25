Группа филиппинцев-ветеранов Второй мировой награждена Золотой медалью Конгресса

25 октября руководители Палаты представителей и Сената вручили Золотую медаль Конгресса группе филиппинцев – ветеранов Второй мировой войны. Открывая церемонию награждения, состоявшуюся на Капитолийском холме.

«Я считаю честью для себя приветствовать всех вас в Капитолии, – заявил спикер Палаты представителей Пол Райан. – (Присуждение) Золотой медали Конгресса – одна из старейших наших традиций. Это – высшая гражданская награда, присуждаемая этим органом власти (Конгрессом).

Напомнив о событиях 7 декабря 1941 года, когда японская авиация атаковала американскую военную базу Перл-Харбор, Райан отметил, что спустя несколько часов японские войска напали на Филиппины.

«Под командованием генерала Макартура американские и филиппинские военные сражались плечом к плечу, отражая агрессию», – подчеркнул Пол Райан.

«250000 филиппинцев ответили на призыв президента Рузвельта, – продолжал спикер Палаты представителей. – В большинстве своем формально они не прошли обучения… Но они… отдавали жизнь под нашим звездно-полосатым флагом. Они сражались не только с врагом, но и с голодом. Но они знали, за что воюют. И никогда не признавали себя побежденными».

«В самом разгаре войны президент Рузвельт обратился к филиппинскому народу, – рассказал Райан. – Он сказал: “Придет великий день вашего освобождения – и это также несомненно, как Бог на небесах”. И, конечно, этот день настал – но лишь благодаря невероятной доблести и самопожертвованию филиппинского движения сопротивления. Это было достигнуто дорогой ценой: более 10000 тысяч американцев почти миллион филиппинцев, главным образом, гражданских лиц, погибли».

Спикер Палаты представителей особо подчеркнул, что сегодня Конгресс чествует не только ветеранов-филиппинцев, но и их семьи.