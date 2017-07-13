Законопроект о санкциях против России может быть вынесен на голосование на этой неделе

Палата представителей Конгресса США может рассмотреть законопроект, вводящий новые санкции против России и ограничивающий полномочия главы Белого дома в том, что касается их смягчения, уже на этой неделе.

Документ, разработанный в качестве дополнения к пакету санкций в отношении Ирана, был одобрен в Сенате США еще 15 июня. Его поддержали 98 законодателей при двух голосах против.

Тем не менее законопроект был фактически заблокирован Палатой представителей.

По словам спикера Конгресса республиканца Пола Райана, причиной стали «технические недочеты» при работе над документом – исключительное право вводить фискальные меры принадлежит нижней палате, так что голосование в Сенате могло быть расценено, как нарушение Конституции США.

Итоговый документ был согласован представителями обеих палат уже к концу июня. Законопроект предусматривает оформление санкций, введенных исполнительным решением президента Барака Обамы в конце декабря прошлого года, в виде федерального закона. Вводятся дополнительные финансовые меры, а президент США лишается права отменить санкции без согласования и предварительной консультации с Конгрессом.

По мнению влиятельного сенатора-демократа Бенджамена Кардина, поводом для нового обсуждения санкционного проекта стала информация о встречах Дональда Трампа-младшего с представительницей российских властей, предложившей летом прошлого года компромат на Хиллари Клинтон, собранный спецслужбами РФ.

«То, что произошло с Дональдом Трампом-младшим, лишний раз демонстрирует, как действует Россия», – объяснил сенатор Кардин агентству Reuters.

В свою очередь, лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил журналистам, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства Конгресса.

«Откровения (Дональда Трампа-младшего), и то, что президент очень плохо провел встречу с Путиным (на саммите G20), доказывают, что Конгресс должен вмешаться, ввести санкции против России и помешать отменить санкции, так как президент поступит с Путиным менее жестко, чем следовало бы», – заявил сенатор.

Конгрессмен-демократ Стен Хойер рассказал, что консультации между представителями обеих партий в Палате представителей продолжаются, но законопроект «должен получить поддержку необходимого большинства».

«Я настаиваю, чтобы документ был вынесен на голосание уже на этой неделе», – сказал он.