Законодательницы США рассказали о харассменте

Несколько законодательниц из Конгресса США сообщили агентству Associated Press, что подвергались сексуальному харассменту со стороны коллег-мужчин. Эти инциденты, по их словам, происходили годы или даже десятилетия назад. Однако они не назвали имен тех, кто совершил эти действия.

Конгрессвумен Линда Санчез рассказала о непристойных предложениях и прикосновениях. Она добавила, что в Конгрессе нет инстанции, в которую возможно пожаловаться на такого рода действия, поскольку формально работодателями законодателей являются их избиратели.

Другая член Палаты представителей – Мэри Боно – рассказала, что конгрессмен-мужчина говорил ей, что представляет ее в душе. Боно рассказала, что осадила мужчину и тот более не делал подобных комментариев. Боно отказалась назвать имя этого конгрессмена, но сказала, что он продолжает работать в Конгрессе.

Бывшая член Палаты представителей Хинда Солис рассказала, что другой конгрессмен ей делал регулярные неприличные предложения.