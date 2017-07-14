Конгресс США одобрил оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила свой вариант масштабного военного бюджета на 2018 года. В законопроект не вошли поправки, которые касаются приема на службу трансгендеров и отношения к проблемам изменения климата. В то же время, в нем содержатся положения, которые поддерживают инициативы президента США Дональда Трампа по укреплению вооруженных сил США.

За утверждение «Акта о национальной обороне» США проголосовало 344 законодателя, при 81 голосе против. Этого достаточно для того, чтобы увеличить бюджет Министерства обороны США до 696 млрд долларов.

Однако законопроекту придется преодолеть ряд препятствий, прежде, чем стать законом. В первую очередь это связано с ограничением, которое установлено законом о федеральном бюджете, согласно которому военные расходы не могут превышать 619 млрд.

Президент Дональд Трамп хочет увеличить оборонный бюджет за счет сокращения других расходов. Республиканская партия сейчас контролирует обе палаты Конгресса, но для осуществления планов главы Белого дома им понадобится заручиться поддержкой демократов в Сенате, которые выступают против такого пересмотра бюджета.

«Акт о национальной обороне» предусматривает увеличение расходов на противоракетную оборону на 25% и увеличение заработной платы военнослужащих на 2,4%.

Сенат проголосует по своей версии «Акта о национальной обороне» во второй половине года. Оба варианта необходимо согласовать, прежде чем законопроект может быть отправлен в Белый дом на подпись президенту.

В ходе обсуждения поправок в «Акт о национальной обороне» на этой неделе, Палата представителей отвергла предложение республиканцев, которые собирались отменить действующую сегодня практику, разрешающую военнослужащим бесплатно проводить операции по смене пола и получать соответствующую терапию. Кроме того, были отвергнуты предложения республиканцев запретить Пентагону реализовывать программы «зеленой энергетики» и вести борьбу с глобальным изменением климата.