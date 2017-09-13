Конгресс призывал Трампа выступить против ненавистнических идеологий

Обе палаты приняли резолюцию с призывом к борьбе с преступлениями на почве ненависти
Конгресс США принял совместную резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа выступить против организаций, поддерживающих расизм, экстремизм, антисемитизм и идею превосходства белой расы.
Палата представителей приняла резолюцию во вторник, на следующий день после того, как ее одобрил Сенат.
В резолюции говорится, что Конгресс «осуждает белый национализм, идею превосходства белой расы и неонацизм как выражения нетерпимости, противоречащие ценностям, которые являются определяющими для народа США».
Документ призывает администрацию воспользоваться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами для решения проблемы распространения подобных организаций в стране, расследовать все связанные с ними случаи притеснений и внутреннего терроризма, а также принять меры для предотвращения проявлений насилия.
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