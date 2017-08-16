США выразили доверие политике Украины в области нераспространения оружия

США подтвердили свое доверие политике Украины в области нераспространения оружия на фоне появления доклада, в котором утверждалось, что один или несколько ракетных двигателей, произведенных на украинском заводе во времена СССР, попали в Северную Корею, что позволило Пхеньяну существенно продвинуться в развитии ракетных технологий.

«Мы должны сказать, что Украина имеет солидную репутацию в области нераспространения, в частности, в отношении КНДР, – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. – Я знаю, что в прошлом Украина предотвратила поставки важных материалов в страны, по поводу которых мы бы несомненно проявили серьезное беспокойство. Мы поддерживаем хорошие, прочные отношения с Украиной».

Заявление представителя Госдепартамента последовало за публикацией в Лондоне экспертного доклада, в котором утверждалось, что недавний стремительный прогресс Северной Кореи в создании ракеты дальнего радиуса действия, возможно, связан с закупкой ракетных двигателей советской разработки у завода в Украине.

Майкл Эллеман из лондонского Международного института стратегических исследований пришел к выводу, что северокорейские ракеты, использовавшиеся в недавних запусках, были сделаны на основе двигателя РД-250, который когда-то производился на заводе в городе Днепр (ранее – Днепропетровск).

Возможно, они были закуплены через коррумпированных сотрудников и незаконно перевезены в Северную Корею с помощью преступных сетей, говорится в докладе. Это могло произойти в период между распадом СССР и нынешним военным кризисом в Украине.

Выводы доклада были встречены в Киеве с возмущением.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал информацию о поставках украинских двигателей для северокорейских ракетных программ провокацией против Украины.

«Это провокация против Украины, я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что такого не было в природе… Глубоко убежден в том, что это абсолютная провокация по отношению к Украине», – сказал Гройсман.

Нойерт, однако, не отвергла выводы экспертного доклада и была сдержана в его оценках.

«Мы, конечно, знаем о выходе докладов на эту тему, – сказала она. – Но обычно мы не комментируем доклады, имеющие разведывательный характер».

Далее она заметила, что «если бы дело обстояло так как оно представлено, мы бы отнеслись к этой проблеме очень серьезно».

Нойерт также подтвердила решимость США бороться с распространением ракетных технологий на всех этапах.

«Что я действительно хочу отметить в этой связи, это то, что ни одна страна не сделала больше для ограничения амбиций Северной Кореи, чем США. Совет Безопасности ООН принял множество резолюций, которые обязывают все страны, включая Украину, предотвращать передачу чувствительных технологий КНДР», – добавила она.

Американское разведсообщество также попыталось вывести Украину из-под подозрений, заявив, что в своей работе по созданию ракетных двигателей, Северная Корея не полагается на импортные технологии.

«По нашим данным, Северная Корея не зависит от импорта двигателей, – заявил Reuters сотрудник американской разведки на условиях анонимности. – По нашим оценкам, они способны производить двигатели самостоятельно».

Другой сотрудник американской разведки предположил, что Северной Корее удалось модифицировать двигатель РД-250 благодаря, в частности, иностранным ученым, которых ей удалось привлечь, или северокорейским гражданам, получившим образование в России или других странах.

Доклад Международного института стратегических исследований также оспаривают некоторые ведущие эксперты в области ядерного оружия.

«Выводы доклада абсолютно неверны», – заявил Джеффри Льюис, глава Программы по нераспространению в Восточной Азии Миддлберийского института стратегических исследований в Монтерее, штат Калифорния.

По словам Льюиса, его исследовательская группа провела независимые замеры на тех же фотографиях, которые фигурируют в докладе института, и пришли к выводу, что изображенные на них объекты имеют разные размеры. По мнению группы, двигатели северокорейской межконтинентальной ракеты, вероятно, были собраны в КНДР.

Льюис также указал на объявление министерства финансов США от 17 января 2016 года о финансовых санкциях против иранских компаний за оказание помощи Северной Корее в разработке двигателя, который был испытан в ноябре и который в значительной степени напоминает украинский двигатель.

«С моей точки зрения, если не считать общих черт всех ракетных двигателей, эти двигатели не похожи на РД-250», – сказал Льюис.