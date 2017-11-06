СМИ: министр торговли США сохранил инвестиции в компанию, связанную с олигархом из России

ВАШИНГТОН – Министр торговли США Уилбур Росс имеет значительные деловые интересы – через судоходный проект в России – с зятем президента Владимира Путина и российским олигархом, который находится под санкциями США. Об этом свидетельствует новая утечка документов, обнародованных в воскресенье.

79-летний миллиардер-промышленник Росс сохранил инвестиции в партнерства, которым принадлежит доля в судоходной компании Navigator Holdings, следует из правительственных документов о раскрытии информации этического характера. Объем этих инвестиций оценивается от 2 до 10 миллионов долларов.

Согласно документам, судоходная компания зарабатывает миллионы долларов в год на перевозке газа российской энергетической компании «Сибур», среди владельцев которой Кирилл Шамалов, муж дочери Путина Катерины Тихоновой, и Геннадий Тимченко – олигарх и партнер Путина по дзюдо. В отношении Тимченко введены санкции США в связи с российской аннексией украинского Крыма в 2014 году и последующей поддержкой Москвой пророссийских сепаратистов, сражающихся с правительственными войсками Киева на востоке Украины.

Росс продал многочисленные активы перед тем, как занять пост в администрации Дональда Трампа ранее в этом году, чтобы избежать конфликта интересов при содействии развитию американской торговли во всем мире. Однако он сохранил свою долю в Navigator Holdings с помощью цепочки партнерств на Каймановых Островах – офшорном налоговом убежище, где Росс разместил значительную часть своего состояния, которое оценивается в 2 миллиарда долларов.

«Райское досье»

Росс не раскрыл свои деловые связи с Россией при утверждении в должности министра торговли в Сенате. Они всплыли в результате утечки более 7 миллионов внутренних документов бермудской офшорной юридической фирмы Appleby, которая занимается финансовым консультированием состоятельных представителей элиты, стремящихся избежать уплаты миллиардов долларов в виде налогов. Appleby заявила, что провела расследование опубликованных утверждений и пришла к выводу, что «нет никаких свидетельств каких-либо нарушений» как с ее стороны, так и со стороны ее клиентов.

Документы Appleby, получившие название «Райское досье», сначала оказались в распоряжении германской газеты Süddeutsche Zeitung, после чего были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей и другим СМИ, включая британскую газету Guardian, американскую New York Times и телекомпанию NBC News. Все они в воскресенье опубликовали материалы об инвестициях Росса.

Росс сообщил через представителя министерства торговли, что как министр отстраняется от всех вопросов, связанных с трансокеанским судоходством, и будет консультироваться с ведомственными специалистами по этике, чтобы «соблюсти высочайшие этические стандарты».

Информация о финансовых интересах Росса в России появилась в тот момент, когда специальный прокурор Роберт Мюллер и три комитета Конгресса ведут расследование российского вмешательства на президентских выборах 2016 года в США. По мнению американского разведсообщества, эти усилия возглавлялись Путиным в попытке подорвать демократию в США и помочь Трампу победить в борьбе за Белый дом.

Несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа оказались под пристальным вниманием, но до появления информации об активах Росса не было никаких сообщений о деловых связях между ведущими членами администрации президента и членами семьи Путина или его ближайшим окружением.



Раскрытие информации, вероятно, окажет давление на мировых лидеров, включая Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которые обещали ограничить применение агрессивных схем ухода от налогов.



«Конгресс может принять радикальные меры против уклонения от налогов через офшоры. В нашем федеральном налоговом кодексе есть огромные лазейки, которые, по сути, стимулируют компании к подтасовке бухгалтерских данных и представлять полученную в США прибыль как заработанную в офшорах. Законопроект о налоговой реформе, внесенный на днях в Палату представителей, никак не закрывает эти лазейки», – говорит старший научный сотрудник Института налогообложения и экономической политики Мэтью Гарднер.