Министр торговли США продает долю в связанной с Россией компании

Как сообщалось, Уилбур Росс имел интересы в судоходной компании, клиентом которой была фирма, среди владельцев которой были члены ближайшего окружения Путина
Министр торговли США Уилбур Росс продал свою долю в нефтяной танкерной компании Diamond S Shipping и находится в процессе продажи своих активов в другой судоходной компании, Navigator Holdings.
Об этом сообщил во вторник представитель администрации Трампа.
Изначально Росс хотел сохранить свои судоходные активы после утверждения в должности в феврале.
Однако 79-летний инвестор оказался под огнем критики, после того как в воскресенье появилась информация о том, что одним из главных клиентов Navigator Holdings является российская газовая компания «Сибур», среди владельцев которой – члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
Информация о деловых контактах Navigator Holdings, управляющей судами для перевозки газа, и компании «Сибур» основана на утечке документов офшорной юридической фирмы Appleby, ставшей частью так называемого «Райского досье», в котором показаны детали финансовых операций состоятельных людей и организаций – от Росса до королевы Великобритании Елизаветы и трейдинговой компании Glencore.
Reuters не может независимо подтвердить подлинность этих документов.
«Росс начал отказываться от доли в Navigator Holdings в мае, – сообщил представитель администрации. – Он почти завершил этот процесс».
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.