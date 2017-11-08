Министр торговли США продает долю в связанной с Россией компании

Министр торговли США Уилбур Росс продал свою долю в нефтяной танкерной компании Diamond S Shipping и находится в процессе продажи своих активов в другой судоходной компании, Navigator Holdings.

Об этом сообщил во вторник представитель администрации Трампа.

Изначально Росс хотел сохранить свои судоходные активы после утверждения в должности в феврале.

Однако 79-летний инвестор оказался под огнем критики, после того как в воскресенье появилась информация о том, что одним из главных клиентов Navigator Holdings является российская газовая компания «Сибур», среди владельцев которой – члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Информация о деловых контактах Navigator Holdings, управляющей судами для перевозки газа, и компании «Сибур» основана на утечке документов офшорной юридической фирмы Appleby, ставшей частью так называемого «Райского досье», в котором показаны детали финансовых операций состоятельных людей и организаций – от Росса до королевы Великобритании Елизаветы и трейдинговой компании Glencore.

Reuters не может независимо подтвердить подлинность этих документов.

«Росс начал отказываться от доли в Navigator Holdings в мае, – сообщил представитель администрации. – Он почти завершил этот процесс».