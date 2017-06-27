Министр торговли США неожиданно отменил визит в Германию

Министр торговли США Уилбур Росс во вторник в последний момент отменил визит в Германию, сообщило министерство экономики Германии. О причинах отмены визита не сообщается.

Предполагалось, что он встретится с министром экономики Германии Бригиттой Циприс и выступит на мероприятии, организуемом экономическим советом консервативной партии канцлера Ангелы Меркель.

Торговля стала острой темой в отношениях между Германией и США при президенте Дональде Трампе, который выступает за более протекционистскую политику.

В то же время Германия уделяет вопросам свободной и справедливой торговли приоритетное внимание в период председательства в «Большой двадцатке».